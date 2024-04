Milano, aggredisce compagna e ferisce 3 persone intervenute in difesa

La donna si trovava alla clinica di via Jommelli per un colloquio di lavoro quando il compagno l'ha raggiunta. Una lite prima solo verbale e poi più violenta che ha indotto due dipendenti e un paziente a intervenire: i tre sono stati colpiti con un coltello ma non riportano ferite gravi. L'uomo, che ha tentato di fuggire in strada, è stato fermato dai carabinieri e portato in caserma

Cerca di aggredire la compagna in ospedale e ferisce tre persone che tentano di aiutarla. Intorno alle 17 di oggi un uomo di nazionalità italiana si è presentato all’Istituto Clinico Città Studi di Milano, in via Jommelli, dicendo di cercare la sua compagna, arrivata nella struttura prima di lui per un colloquio di lavoro. Stando alle prime informazioni, pare che la lite tra i due sia scoppiata prima verbalmente e quando poi la donna si è rifugiata in un ufficio della clinica l'uomo ha cercato di seguirla, in modo aggressivo.