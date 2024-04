Live for All, nasce il manifesto per eventi dal vivo accessibili

Scritto e pensato dal Comitato per i concerti inclusivi sotto forma di 5 obiettivi, ha lo scopo di promuovere azioni concrete per permettere alle persone con disabilità di vivere concerti, spettacoli teatrali, gare sportive come tutti, senza più aree segregate, o numeri chiusi ascolta articolo

Posti limitati, aree recintate distanti decine di metri dal palco, obbligo a vivere gli spettacoli solo con un accompagnatore, scarsa accessibilità degli spazi: l’esperienza degli eventi dal vivo, che di per sé dovrebbe essere sinonimo di gioia, energia e grande condivisione, per le persone con disabilità rappresenta perlopiù un momento di solitudine e segregazione. Per questo oggi, al Centro Internazionale di Brera a Milano, il Comitato per i Concerti inclusivi formato da Lisa Noja, Avvocata e Consigliera regionale, Valentina Tomirotti, Giornalista e attivista disability, Riccardo Di Lella, Candidato sindaco Comune di Fenegrò (CO), Serena Tummino, Assistente social media Parlamento europeo in Italia e Marina Cuollo, Scrittrice e Consulente Diversity & Inclusion ha presentato il primo “Manifesto per eventi dal vivo accessibili”, una dichiarazione collettiva per il diritto delle persone con disabilità a vivere appieno, come tutti, gli eventi live in modo positivo e alla pari.

Scritto a seguito di un confronto durato circa 2 mesi, il Manifesto si compone di 5 obiettivi concreti finalizzati a ridurre i fattori che ad oggi rendono l’esperienza dei “Live” non egualitaria per le persone con disabilità: 1. “Prenotazioni uguali a tutti gli altri, con un click”, per pre-ordinare e acquistare attraverso gli stessi canali riservati al resto del pubblico, non necessariamente prevedendo una gratuità, ma un costo commisurato alle condizioni di accesso e differenziato in base alla collocazione del posto, come per tutti gli altri; 2. “Numeri democratici”, per far sì che i posti accessibili alle persone con disabilità siano il massimo possibile, in congruità con la disponibilità complessiva; 3. “Posti adeguati” per garantire visibilità e fruibilità piene affinché ogni spettatore possa godere dell’esperienza del live nella misura più estesa possibile, nel rispetto delle esigenze di sicurezza; 4. “Basta segregazioni” per permettere alle persone con disabilità di godere degli eventi dal vivo con il proprio gruppo di amici e non in “aree dedicate”, separate e discriminatorie; 5. “Nuovi parametri di progettazione delle infrastrutture”, per agevolare i processi di ripensamento dei principi di progettazione delle strutture destinate ai live secondo i principi della progettazione universale, con le associazioni rappresentative delle persone con disabilità.

Il Manifesto, pubblicato sotto forma di petizione su change.org si apre ora all’adesione di tutti, privati cittadini, associazioni di persone con disabilità e loro familiari, enti, cooperative sociali, istituzioni e soprattutto artisti sensibili a queste istanze, con l’obiettivo di avere l’attenzione di tutti gli addetti ai lavori e uniformare l’esperienza degli eventi dal vivo. Primi a rispondere alla chiamata del Manifesto sono stati Tommaso Sacchi, Assessore alla Cultura e Martina Riva, Assessora a Sport, Turismo e Politiche giovanili del Comune di Milano, che hanno espresso l’intenzione di aprire un tavolo di confronto con i gestori degli spazi aperti e chiusi per rendere concerti e altri eventi di spettacolo dal vivo concretamente accessibili, trovando nuovi punti di coerenza tra norme di sicurezza e misure che consentano di attuare l’accessibilità secondo i principi di inclusione, anche in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Commenta così Lisa Noja, Avvocata e Consigliera regionale: «Da molti anni desideravo promuovere un documento concreto per migliorare l’esperienza dei concerti per tutte le persone con disabilità che come me desiderano vivere appieno, con gli amici, la loro passione per la musica, per lo sport o per il teatro. Sono felice del risultato di questo Manifesto, che non intende proporsi con intenti polemici o ostili, ma anzi con il desiderio di fare squadra insieme, in tanti, tra persone con disabilità, amici, associazioni, aziende, artisti e istituzioni affinché tutti possano godere al massimo della gioia immensa, liberatoria e collettiva degli eventi live».