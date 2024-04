Roma, prese a pugni il nipote di Bud Spencer: arrestato 21enne

È stata disposta la misura di custodia cautelare in carcere per il ragazzo di 21 anni che, lo scorso novembre, picchiò Alessandro Pedersoli, nipote dell'attore Carlo Pedersoli. Dopo una lite stradale, il 21enne aveva colpito con vari pugni al volto la vittima, provocandogli la rottura di tre denti e una frattura del pavimento oculare

È il nipote dell'attore Carlo Pedersoli, noto al grande pubblico come Bud Spencer, la

vittima del pestaggio avvenuto lo scorso novembre sul Lungo Tevere delle Armi a Roma in seguito a una lite stradale, per il quale è stato arrestato oggi un ragazzo di 21 anni. Alessandro Pedersoli era stato colpito con vari pugni al volto dall'aggressore, che si è poi dato alla fuga, provocandogli la rottura di tre denti e una frattura del pavimento oculare. I poliziotti del commissariato Prati, in seguito alle indagini a cui hanno collaborato anche i carabinieri di Pomezia, hanno arrestato un 21enne originario di Pomezia, ora in carcere.