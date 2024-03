Genova, frana su statale 45: carreggiata invasa e paesi isolati. VIDEO

Ambiente

Trentino-Alto Adige, Lombardia, Sicilia, Piemonte e Veneto: queste le aree che hanno pagato il prezzo più alto in termini di vite umane. Dal 2003 al 2020, secondo uno studio Enea pubblicato sulla rivista Safety in Extreme Environment, sono stati complessivamente 378 decessi, di cui 321 per frane e valanghe, 28 per tempeste e 29 per inondazioni. Oltre 8 milioni gli italiani a rischio