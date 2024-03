Afragola, bimbo autistico allontanato: arrivano gli ispettori a scuola

Arrivano gli ispettori nell’istituto Europa unita di Afragola, nel napoletano, dopo il caso del bimbo autistico allontanato da un evento contro il bullismo dalla dirigente scolastica, Giovanna Mugione. Il ministro dell'Istruzione Valditara ha avviato una ispezione all’interno della scuola.

Il caso del bambino autistico allontanato dall'aula

Come vi abbiamo raccontato, Patrizia, madre di un bimbo autistico di 11 anni, ha ricevuto e voluto diffondere un video nel quale viene mostrata la dirigente scolastica che chiede all’insegnante di sostegno di far uscire fuori il bambino, che in quel momento emette dei suoni. Il tutto mentre era in corso un evento contro il bullismo, il 7 Febbraio scorso. A un certo punto, come emerge dal video fatto recapitare alla madre del bambino da una persona che vuole restare anonima, la dirigente indica il bambino pronunciando queste parole dirette alla sua insegnante di sostegno: "Eccolo là. Quello se ne va in classe. Prof, per piacere, prendete quel ragazzo e portatelo in classe". L'insegnante di sostegno si alza e porta con sé il bambino. L'evento riprende da dove era stato interrotto.