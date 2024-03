Taranto, scontro tra auto vicino a Mottola: tre morti e tre feriti

Secondo quanto emerso finora, una Bmw di grossa cilindrata e una Pegeout si sono scontrate frontalmente per cause ancora da accertare. Le tre vittime viaggiavano sulla stessa vettura

Ennesima tragedia stradale sulla statale 100, all'altezza di Mottola, in provincia di Taranto. Tre persone hanno perso la vita e altre tre sono rimaste ferite dopo uno scontro tra auto. L'incidente ha coinvolge due veicoli, una Bmw di grossa cilindrata e una Peugeot, che si sono scontrati frontalmente per cause ancora in fase di accertamento.