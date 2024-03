Napoli, coppia trovata morta in garage: l'ipotesi delle esalazioni

I corpi dei ragazzi sono stati ritrovati sabato mattina dal padre di una delle vittime, in un box condominiale del quartiere Secondigliano. Le indagini sono ancora in corso

Due giovani, un uomo e una donna, sono stati trovati morti questa mattina all’interno di un garage condominiale nel quartiere Secondigliano, a Napoli. Nessuna ipotesi è esclusa, nemmeno quella delle esalazioni provenienti dalla vettura o da una vecchia stufa. La coppia infatti potrebbe essere rifugiata nel box in cerca di intimità. A trovare i corpi sabato mattina sarebbe stato il padre di una delle vittime. In corso i rilievi dei carabinieri.

L'ipotesi delle esalazioni di monossido

Dai primi accertamenti eseguiti dai carabinieri dopo il sopralluogo del medico legale nominato dalla Procura di Napoli che ha aperto un'inchiesta, è emerso che i due giovani - un ragazzo e una ragazza - si erano appartati in garage, lasciando il motore acceso. Senza accorgersene, poi, sono stati lentamente uccisi dalle esalazioni di monossido di carbonio che non hanno lasciato scampo alla giovane coppia. In mattinata, il padre del 24enne ha dato l'allarme, chiedendo l'intervento del 118, ma il personale sanitario non ha potuto fare altro che accertare il decesso dei due giovani. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Secondigliano per avviare le indagini.