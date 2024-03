Domodossola, trascina donna in un sottoscala e la violenta: arrestato

L'uomo arrestato in flagranza e portato in carcere

I militari hanno subito fermato l’uomo soccorrendo la donna che, in evidente stato di shock ed in lacrime, confermava ai carabinieri la violenza subita. Dopo i primi soccorsi i militari hanno fatto arrivare sul posto un’ambulanza per le cure del caso, e mentre il personale sanitario accompagnava la vittima della violenza presso il pronto soccorso dell’ospedale di Domodossola, l’uomo è stato condotto in caserma per i successivi accertamenti, al termine dei quali è stato dichiarato in arresto per violenza sessuale e condotto presso il carcere di Verbania su disposizione dell’autorità giudiziaria, dove si trova tuttora in seguito alla convalida.