Genova, allarme bomba in un cassonetto: artificieri prelevano granata

Si indaga sull’ordigno trovato in un cassonetto della spazzatura in via Banderali, in pieno centro a Genova. In base a una prima analisi, la bomba, residuato bellico, aveva un innesco finto costituito da un tubo e due fili ed era piena di tritolo. Subito sono intervenuti gli artificieri, che hanno prelevato la bomba per metterla in sicurezza e hanno fatto evacuare i residenti di cinque palazzi per circa trenta minuti, ora rientrati. Le strade, adesso già riaperte, la strada è stata temporaneamente chiusa e la scuola primaria che ha sede su via Banderali è stata allertata per fare in modo di tutelare i bambini facendoli restare all’interno della struttura.