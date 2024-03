Brescia, inchiesta sulla setta "Noi è, Io sono": le chat su Telegram

Una sette complottista che si chiama "Noi è Io sono” conta circa 10 mila adepti. Ma i seguaci sono in aumento. Ciò che li accomuna è il rifiuto totale di ogni autorità statale, regole, leggi e tasse. Non pagano le imposte e si autoproducono alcuni documenti come la patente di guida firmata col sangue. Vanno in giro con un documento irriconoscibile che chiamano “universal pass”. Usano le chat di Telegram per chiedere aiuto. Dialogano su Zoom e sono suddivisi per regioni. Nel Bresciano ci sono stati ultimamente diversi episodi che riguardano loro, come racconta il Corriere della Sera.