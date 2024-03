Brumotti di Striscia la Notizia minacciato a Bari: "Ti sparo in testa"

Un uomo, beccato in un parcheggio riservato ai disabili senza il permesso, è esploso di rabbia contro l'inviato del programma tv: "Sai chi sono io? Spegni la telecamera che te la spacco. Sono un Diomede, se non lo sai te lo ridico", riferendosi a una delle famiglie della criminalità barese

Fuori per girare uno dei suoi tanti servizi sul problema dei parcheggi per disabili occupati senza titolo, Vittorio Brumotti è stato minacciato da un autista colto “in flagrante”, che gli ha inveito contro. L’'inviato di Striscia la Notizia, con il suo fare tra lo scherzo e la provocazione, ha evidenziato quanto fosse scorretto quel comportamento appoggiando la consueta “cacchina” sull’auto. L’uomo a quel punto è esplodere di rabbia: "Sai chi sono io? Spegni la telecamera, ti faccio vedere io". "Ma sai chi sono io? Spegni la telecamera che te la spacco. Sono un Diomede, se non lo sai te lo ridico", riferendosi a una delle famiglie della criminalità barese. Non contento ha poi aggiunto: "Che cosa vuol dire? Vuol dire che ti sparo in testa".