Donna accoltellata a Bolzano, genero arrestato per tentato omicidio

Cosa è successo

La polizia tedesca ha anche posto sotto sequestro cellulari, tablet, laptop ed un mazzo di chiavi dell'arrestato. L'arresto è stato effettuato in esecuzione di un mandato di arresto europeo richiesto dalla procura della Repubblica di Bolzano a seguito dell'emissione di un'ordinanza di misura cautelare in carcere da parte del giudice per le indagini preliminari. Il marito della vittima, Robert Auer, consigliere Svp della circoscrizione Centro, ha raccontato che la sera dell'aggressione era a cena a casa della sorella insieme alla figlia. La moglie era rimasta a casa con i tre nipotini che dormivano e a un certo punto era scesa in cantina perché la corrente era saltata, per l'ennesima volta in pochi giorni. "Mia moglie è scesa nel seminterrato per ripristinare la corrente - aveva raccontato Auer - immagino pensasse di metterci pochi secondi e perciò ha lasciato la porta di casa aperta". Le urla della donna erano state sentite da un vicino che ha allertato i soccorsi.