Bullismo, vessavano 13enne: denunciati 4 minori nel Reggiano

La denuncia

Il ragazzo è stato picchiato in almeno sei episodi fino all’ultima circostanza in cui il quartetto lo avrebbero fatto cadere dalla bici provocandogli un taglio alla gamba. per cui è stato ricoverato in ospedale con 15 giorni di prognosi. Dopo questa grave aggressione i genitori del 13enne hanno sporto denuncia ai carabinieri di Sant'Ilario d'Enza, in provincia di Reggio Emilia. La segnalazione è stata fatta alla Procura per i minorenni di Bologna. Dopo le dovute indagini per i quattro minori è scattata l'accusa di concorso in lesioni personali aggravate, percosse e molestia o disturbo alle persone. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale.