Pompei, vasca da bagno sui binari: macchinista evita deragliamento

Una tragedia sfiorata ieri sulla Circumvesuviana, dove un treno ha rischiato di deragliare a causa di una vasca da bagno lasciata sui binari. Fortunatamente l'intervento tempestivo del macchinista, che nonostante il buio ha individuato il pericolo riuscendo a frenare, ha evitato il peggio. La vasca da bagno si trovava sul passaggio a livello della Circumvesuviana di via Crapolla, a Pompei, tra le stazioni di Pompei e Scafati. "Per fortuna il macchinista ha avuto il tempo e la concentrazione per rallentare ed ha evitato un disastro", ha scritto in un post su Facebook Umberto De Gregori, presidente dell'Eav, la società partecipata della Regione che gestisce la Circumvesuviana. Sulla vicenda, scrive Fanpage, è stata aperta un'indagine interna per cercare di risalire a chi abbia intralciato i binari mettendo a rischio migliaia di passeggeri.