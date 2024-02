Il famoso ristorante La Sonrisa di Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli, protagonista del programma tv “ Il castello delle Cerimonie” in onda su Real Time, passa all'amministrazione comunale che dovrà decidere come disporne. Sulla struttura pendeva il reato di lottizzazione abusiva, in base ad una sentenza emessa in primo grado nel 2016. La sentenza di primo grado venne poi riformata in parte dalla Corte d'Appello di Napoli. Da giovedì 15 febbraio la sentenza è passata in giudicato con il pronunciamento della Cassazione. Terreni e immobili del ristorante-hotel ora passeranno al Comune di Sant'Antonio Abate.