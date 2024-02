L’Italia invecchia. E lo fa più velocemente di tutti

Se non visualizzi il grafico clicca qui

E per capire perché l'età mediana dello Stivale è così alta basta guardare alla struttura della popolazione, anche questa recentemente certificata da Eurostat. Insieme al Portogallo, l’Italia è il Paese Ue con la maggiore quota di over 65 rispetto al totale: il 24 per cento, in pratica un residente su quattro. Per fare un paragone, la confinante Francia si ferma a 21, in Irlanda gli ultrasessantacinquenni sono appena il 15 per cento della popolazione, un irlandese su 6. Al contrario non c’è nessun altro stato Ue, a parte Malta, con una fetta di under 19 più esigua della nostra: 17,4 per cento (in Francia sono il 23,5 per cento, in Irlanda il 25,9 per cento).