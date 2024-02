Saronno, incendio in una palazzina: 5 intossicati e 2 ustionati

Tra le persone coinvolte, una 90enne trasportata all'ospedale Sant'Anna di Como in codice giallo e un 81enne portato in codice rosso al Niguarda di Milano. Le fiamme sono partite da un appartamento al secondo piano di un edificio in via Monti, ma non sono ancora conosciute le cause della vicenda

Cinque intossicati e due ustionati è il bilancio di un incendio scoppiato questa mattina in un'abitazione a Saronno, Varese. A mettere in allerta il quartiere sono state le urla provenienti da un appartamento al civico 44 di via Monti. Le fiamme, partite dal secondo piano intorno alle 11, si sono diffuse nella palazzina a tre piani, richiedendo l’intervento dell’Agenzia regionale urgenza della Lombardia (Aresu), che ha prontamente inviato in soccorso i vigili del fuoco, l’elisoccorso, un’automedica, quattro ambulanze e i carabinieri. Sono rimaste coinvolte sette persone, di cui cinque intossicate, tra cui una donna di novant’anni e un uomo con sintomi da inalazione di fumo, trasportati entrambi all’ospedale Sant’Anna di Como, la prima in codice giallo, il secondo in codice verde. Due delle altre persone intossicate si trovano all’ospedale di Saronno, il quinto, invece, a Garbagnate. Anche per questi ultimi il trasporto è avvenuto in codice verde.

Tra i due ustionati, invece, ci sono un quarantanovenne, portato a Legnano in codice giallo con ustioni di primo grado al volto, e un ottantunenne, al momento in gravissime condizioni, trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano con ustioni di secondo grado al volto, al collo e alle braccia.

L’appartamento in cui è scoppiato in origine l’incendio è stato posto sotto sequestro, un altro è stato dichiarato inagibile. Non sono note, ad ora, le cause della vicenda.