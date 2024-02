Generazione ansia, l'educatore: nei giovani oggi disturbi più acuti

Esperienze di gruppo per superare l'ansia

Gli educatori del centro diurno accompagnano i ragazzi in attività quotidiane, anche insieme alle famiglie. "Organizziamo anche gruppi esperienziali - spiega Luca Cattaneo - laboratori musicali, di trekking, ma anche giochi in scatola. I ragazzi con queste esperienze portano le capacità che imparano nel loro contesto". Riprendono a confrontarsi con gli altri, piccoli gesti, piccole attività. "Chi ha fatica a entrare in classe a scuola - spiega l'educatore - nei gruppi sperimenta in modo protetto come interagire con gli altri e questo gli rimane". Gli educatori lavorano anche con ragazzi che hanno tentato il suicidio: "La gestione dell'ansia in questi casi coincide con il momento in cui voglio farmi male, come lo stoppo"?