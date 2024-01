Rubavano piante di lentisco dirette al festival di Sanremo: 4 arresti

Sono stati sorpresi mentre tagliavano le piante per poi caricarle su un furgone. Nel mezzo è stata trovata l'attrezzatura per potare gli alberi e raccogliere i rami e le foglie che sarebbero stati poi utilizzati per creare gli allestimenti durante la kermesse canora

Quattro uomini di 31, 34, 35 e 54 anni sono stati arrestati con l'accusa di aver rubato piante di lentisco in una proprietà del Demanio nei boschi vicino a Grosseto. L'operazione è stata compiuta dai carabinieri forestali. Si tratta di piante che dovevano essere portate in Liguria e poi rivendute per gli allestimenti del Festival di Sanremo . Gli arrestati dovranno rispondere di furto aggravato in flagranza. Il giudice Agnieszka Karpinska di Grosseto ha convalidato l'arresto e ha stabilito la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Grosseto con effetto immediato.

Il furto

Secondo quanto ricostruito i quattro, di origini tunisine e residenti nella provincia di Imperia, si erano nascosti nella boscaglia di Sticciano Scalo, in provincia di Grosseto, facendo base in un furgone giallo che da qualche giorno aveva attirato l'attenzione. Quando i carabinieri hanno deciso di procedere al controllo, li hanno scoperti mentre tagliavano le piante per poi caricarle sul furgone. Nel mezzo è stata trovata l'attrezzatura per potare gli alberi e raccogliere i rami e le foglie che sarebbero stati poi utilizzati per creare gli allestimenti durante la kermesse canora.

Cos'è il lentisco

Il lentisco è una pianta cespugliosa che nasce prevalentemente nelle zone costiere e sotto la pineta. Secondo stime dei carabinieri forestali di Paganico, il lentisco sequestrato, se rivenduto a chi si occupa degli ornamenti del Festival, avrebbe fruttato circa 60.000 euro.