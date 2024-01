Firenze, incidente a Rifredi. Caos treni: ritardi per Alta Velocità

In corso gli accertamenti dell'Autorità Giudiziaria per un decesso avvenuto nel tardo pomeriggio tra la stazione di Rifredi e quella di Statuto. Disagi anche per chi viaggia su mezzi Intercity e Regionali. Fino a pomeriggio inoltrato si erano registrati forti rallentamenti nella zona di Arezzo, dove un'altra persona è stata investita da un convoglio

Giornata difficile per le ferrovie a Firenze e in generale in Toscana. Nel pomeriggio di oggi, 24 gennaio, un uomo 35enne è morto sui binari che collegano due stazioni del capoluogo fiorentino, Rifredi e Statuto. Adesso si cerca di far luce sulla dinamica: secondo le forze dell'ordine si tratterebbe di un investimento. Trenitalia, con ultimo aggiornamento alle 18:40, fa sapere che “la circolazione è fortemente rallentata”, mentre sono “in corso gli accertamenti dell’Autorità Giudiziaria e del personale di assistenza medica”.