Milano, scritta antisemita vicino alla Sinagoga

La frase è stata scritta sulla targa in marmo di Via san Barnaba. A renderlo noto è stato Daniele Nahum, consigliere comunale del Pd, che ha denunciato il fatto durante il consiglio comunale. "Atto grave che ci fa tornare a momenti bui per questa città", ha detto ascolta articolo

“Gaza, ebrei letame”. È questa la scritta apparsa oggi pomeriggio a Milano, sulla targa di marmo di Via san Barnaba, nei pressi della sinagoga di via della Guastalla. A denunciare il gesto antisemita è stato il consigliere comunale del Pd ed esponente della comunità ebraica Daniele Nahum, pubblicando l’immagine sui suoi canali social. Nel frattempo sono in corso accertamenti sul caso.

Gelmini: “Atto vile da condannare con fermezza” Anche Mariastella Gelmini, senatrice e portavoce di Azione, ha commentato la scritta antisemita sui suoi canali social. "Ancora un episodio di antisemitismo, questa volta a Milano, dove a pochi passi dalla sinagoga di via della Guastalla è apparsa una scritta contro Israele e il popolo ebraico. Un atto vile da condannare con fermezza. La mia solidarietà e vicinanza alla Comunità ebraica", ha scritto su X.

Fontana: "Gesto vergognoso e vile" "Vicinanza e solidarietà alla Comunità ebraica per un gesto tanto vergognoso, quanto vile. Ci auguriamo che i responsabili di questo atto siano individuati e puniti". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha commentato la vicenda. "L'amarezza per azioni del genere diventa ancora più grande se penso alla visita che, proprio qualche giorno fa, abbiamo effettuato al Memoriale della Shoah con la senatrice Liliana Segre", ha aggiunto.

Comunità ebraica di Milano: "Demonizzazione di Israele" Il presidente della Comunità ebraica di Milano Walker Meghnagi ha condannato "in maniera ferma queste scritte antisemite e antisioniste", si legge in una nota. "Ma sono stufo di condanne e prese di distanza - ha sottolineato - Voglio essere chiaro: la matrice di questa scritta è la stessa di tanti atti antisemiti che abbiamo vissuto in questi mesi, una demonizzazione di Israele spinta a tal punto da fare odiare gli ebrei. Gli operatori dell'informazione non sono esenti da colpe". Poi ha aggiunto: "Faccio appello a tutti a smetterla di usare parole malate come per esempio 'genocidio' facendo riferimento alla guerra in atto tra Hamas e Israele. Sono parole che eccitano gli animi e sono lontane dalla realtà. Dico basta a quei giornalisti che demonizzano Israele tutta la settimana, e poi ci offrono la solidarietà quando subiamo atti di antisemitismo. Se non lo avete ancora capito, il problema non è l'antisemitismo che c'è nella società. Il problema siete sempre di più voi".

Nahum: “Clima non positivo” “La scritta è comparsa pochi minuti fa e credo che sia un atto grave, segno di un clima molto grave perché ci fa tornare a momenti bui per questa città”, ha detto Nahum in consiglio comunale, sottolineando che “arriviamo alla Giornata della Memoria con un clima non positivo e non bello, in una città che ha subito le deportazioni. Con forza voglio dire che quel clima non lo voglio più vedere e le istituzioni democratiche non possono permetterlo”. Il consigliere del Pd ha poi aggiunto che “i ragazzi ebrei, di religione ebraica, dei movimenti scoutistici hanno dovuto cambiare le loro sedi e andare in luoghi più sicuri per ragioni di sicurezza”.