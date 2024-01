Sanremo, polemiche per il mortaio gigante che sarà davanti all’Ariston

Dopo il viaggio sul Tamigi a Londra e poi a Sestriere, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti porta il mortaio gigante anche a Sanremo. È la novità del Festival di quest’anno, dove il mortaio sarà posizionato fuori dal Teatro Ariston. “La campagna di promozione e valorizzazione del territorio non si ferma, e vuole agire sui mercati più importanti per il turismo nella nostra regione. Dal 26 al 28 gennaio, il mortaio sarà sulle piste di Sestriere. Poi toccherà a Sanremo durante il Festival: un momento in cui la città dei fiori è al centro delle cronache, dell’attenzione mediatica e della visibilità a livello nazionale e internazionale. In primavera invece, il mega mortaio, simbolo della Liguria, approderà in altri due luoghi di assoluto richiamo come Parigi e Milano per essere visto, ancora una volta, da migliaia di persone”. Giovanni Toti ha così rivelato le prossime tappe della campagna "#Pesto, masterpiece of Liguria" che comprendono anche Milano e Parigi.