Torino, neonato abbandonato in un cassonetto. Cirio: "Vivo per miracolo"

Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio oggi si è recato di prima mattina all'ospedale di Ciriè in provincia di Torino in visita al neonato trovato in un cassonetto per i rifiuti a Villanova Canavese. "L'emozione è stata davvero grande. Lorenzo è un bambino bellissimo, in piena salute, si vede che è molto forte".

La dichiarazione

Ringrazio innanzitutto Lorenzo, è stato il primo che ha lottato e ha superato già la prima delle tante battaglie che si devono affrontare nella vita, i medici dell'ospedale di Ciriè e la famiglia Laforet. È stato davvero un miracolo - ha proseguito Cirio - i medici dicono che sarebbe stata sufficiente anche solo una decina di minuti in più al freddo e il bambino non ce l'avrebbe fatta". Con Cirio c'era il direttore di Neonatologia dell'ospedale di Ciriè, Adalberto Brach del Prever: "Questo caso - ha detto - ci impone di ricordare che è sempre possibile in tutti i punti nascita d'Italia effettuare il parto in anonimato, la mamma può essere seguita per tutta la gravidanza nell'assoluto rispetto della privacy e dell'anonimato. E in tutta Italia esistono le culle per la vita dove è possibile lasciare un neonato". La Regione non è qua per giudicare nessuno - ha aggiunto Cirio - e quando un bambino viene abbandonato è perché dietro c'è sicuramente una situazione di disperazione. Vogliamo aiutare la vita e per farlo bisogna creare le condizioni per cui chiunque abbia necessità di partorire in anonimato lo possa fare, gli strumenti in Piemonte ci sono, li finanziamo. E c'è una macchina di solidarietà fortissima: l'affetto che sta circondando Lorenzo porterà sicuramente a qualcosa di buono. La Regione è pronta a prendere per mano chiunque voglia accoglierlo Lorenzo".