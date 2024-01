Civitanova Marche, anziano morto da mesi trovato mummificato

Il cadavere mummificato di un 76enne è stato trovato in un rudere di famiglia nel borgo di Civitanova Alta. Era seduto su una poltrona: secondo un primo esame sarebbe morto da diversi mesi e non ci sarebbero tracce di una morte violenta. L'ultimo ad averlo visto in vita è stato un amico d'infanzia, ad agosto. Sono stati la sorella e la nipote a denunciare la scomparsa: da tempo non vedevano il loro congiunto