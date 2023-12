Bari, carabinieri salvano donna che voleva gettarsi da un ponte

La dinamica del salvataggio

L'intervento è durato complessivamente circa mezz'ora: "Non voleva che ci avvicinassimo e a quel punto abbiamo iniziato a dialogare con lei, mantenendo la calma, provando a tranquillizzarla, volevamo avvicinarci per poi prenderla" continua il brigadiere. "Abbiamo capito che non c'era più tempo da perdere quando, mantenendosi con le mani alla grata in ferro, ha abbandonato il corpo, rimasto a penzoloni nel vuoto e allora siamo intervenuti: io ero sul cornicione e con i colleghi siamo riusciti a bloccarla e a mantenerla da sotto le braccia per almeno 10 minuti, in attesa che arrivassero i vigili del fuoco che con i loro mezzi e con le scale si sono posizionati al di sotto. A un certo punto non ce la facevamo più, le braccia erano doloranti ma non potevamo mollare la presa, soprattutto perché ha detto 'non mi lasciare'. È andata bene e lei ora è in salvo. È stato un intervento complicato ma non il primo della mia vita da carabiniere. Non ci ha spiegato i motivi del suo gesto - conclude il brigadiere - era molto scossa. Spero possa stare bene", ha concluso Rutigliani.