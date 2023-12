Palermo, padre e figlio di 4 anni cadono dal sesto piano: morto l'uomo

Padre e figlio, di 38 e 4 anni, sono precipitati dal sesto piano di un palazzo di via Ausonia, a Palermo, finendo sulla tettoia di un ristorante. L'uomo, professore della facoltà di Ingegneria, è morto in ospedale, del bambino, ricoverato in pediatria al Vincenzo Cervello, non si conoscono le condizioni.