Diritti umani, Mattarella: "Tutela è esigenza irrinunciabile"

"Senza diritti umani - universali e interdipendenti - non esistono né libertà né giustizia, né pace duratura né sviluppo sostenibile". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti Umani

"Riconoscimento" e "tutela dei valori supremi della dignità umana, iscritti nella Costituzione" sono "per la Repubblica un'esigenza irrinunciabile, ovunque e in ogni circostanza. Senza diritti umani - universali e interdipendenti - non esistono né libertà né giustizia, né pace duratura né sviluppo sostenibile". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti Umani che ricorre oggi.

Viste le "sfide" del "nostro tempo, abbiamo il dovere di ribadire con rinnovata determinazione principi che - indipendentemente dai contesti politici, economici o culturali - rappresentano per tutti un obbligo morale e un presidio di civiltà".