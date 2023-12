Incendio ospedale di Tivoli: tre vittime, 150 pazienti evacuati

Il sindaco

Il sindaco di Tivoli ha fatto sapere che la palestra comunale sarà utilizzata come struttura di passaggio per i pazienti che qui attenderanno di essere trasferiti con ambulanza presso altre strutture ospedaliere. La Protezione civile locale ha fornito coperte, cuscini e brandine. Lo scrive sui social il sindaco di Tivoli, Giuseppe Proietti. "La palestra comunale Maramotti - fa sapere Proietti - è utilizzata come struttura di passaggio per i pazienti che qui attenderanno di essere trasferiti con ambulanza presso altre strutture ospedaliere".