Varese, bimbo di 3 anni azzannato dal dobermann di famiglia

Il fatto è avvenuto in un'abitazione privata di Dumenza, ferita anche la nonna. Entrambi non risultano in pericolo di vita

Un bambino di 3 anni è stato azzannato dal dobermann di famiglia che ha ferito anche la nonna, accorsa per difendere il piccolo dall'animale. Il fatto è avvenuto intorno a mezzogiorno in un'abitazione privata di Dumenza, in provincia di Varese, ed è ora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Luino.

La ricostruzione dei fatti

Il cane, che secondo quanto ha accertato dagli inquirenti non avrebbe in passato mai avuto comportamenti aggressivi, non è ancora chiaro se stesse giocando con il bambino, o che il piccolo semplicemente passasse nelle sue vicinanze. La nonna accortasi dell'aggressione è intervenuta per difendere il bimbo, ed è stata a sua volta azzannata. La donna è riuscita a mettere se stessa e il piccolo al sicuro e a chiamare il 112. I due feriti sono stati trasportati in ospedale in codice giallo: non sono in pericolo di vita. Il cane sarà affidato al servizio veterinario di Ats Insubria.