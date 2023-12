Roma, fuoriuscita di vapore all'Umberto I, allarme rientrato

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Durante le operazioni sono stati spostati circa trenta pazienti. Non si registrano feriti. All'inizio si era pensato allo sviluppo di fiamme all'interno della struttura, ipotesi poi smentita dai soccorritori

Una fuoriuscita di vapore per la rottura di una colonna che si trova al piano sottostante al pronto soccorso. E' quanto accaduto al policlinico Umberto I di Roma dove poche ore fa è scattato l'allarme e sono intervenuti i vigili del fuoco. Durante le operazioni sono stati spostati circa trenta pazienti. Non si registrano feriti. All'inizio si era pensato allo sviluppo di fiamme all'interno della struttura, nell'area del Pronto Soccorso e poi della tac. In realtà i Vigili del Fuoco hanno appurato che si trattava di vapore.