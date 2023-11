Milano, arrestato medico di guardia con l'accusa di abusi su pazienti

L’uomo, 40 anni, era in servizio in alcuni ambulatori di San Giuliano Milanese e del capoluogo. L’appello degli inquirenti: eventuali altre vittime si facciano avanti

Un medico di guardia in servizio in ambulatori di San Giuliano Milanese e di Milano è stato arrestato e messo agli arresti domiciliari per le presunte violenze sessuali commesse su giovani pazienti.