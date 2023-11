Reggio Emilia, camion perde carico che travolge auto: 2 morti

Due morti, tre feriti di cui uno grave e l’autista di un furgone scappato via senza fermarsi per i soccorsi. È il bilancio di un incidente che si è verificato oggi, 17 novembre, sulla strada provinciale 111, nel territorio di Caprara di Campegine, provincia di Reggio Emilia. Secondo quanto ricostruito finora dai Carabinieri, a causare l’incidente sarebbe stato il furgoncino: il carico di impalcature che stava trasportando è caduto in strada, andando a colpire diverse automobili, tra cui quella dove si trovavano le due vittime. Si cerca il conducente fuggito.