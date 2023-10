Ad Alcamo orologio e campane della chiesa del Gesù tornano in funzione

Il restauro

“E’ stato installato un orologio dotato di antenna radioricevente DCF per un segnale sincrono e indicato per il comando dell’automazione campane" affermano gli Assessori Viviano e Ferro che hanno seguito i lavori. Poi aggiungono: "è stato ripulito il quadrante in plex, le lancette in metallo sono state sostituite con altre in alluminio più leggere e compatibili con il nuovo movimento ed è stato realizzato un nuovo impianto d’illuminazione a led per il perimetro del quadrante". Infine concludono gli assessori "ci sono due elettrobattenti, uno per le ore sulla campana grande e uno per i quarti per la campana piccola, regolabili in modo che il suono delle campane sia armonioso e potente ed è stato installato un faretto che illuminerà il castello delle campane nelle ore notturne".