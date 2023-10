Il capo di imputazione

"In concorso tra loro e con reiterati atti di prevaricazione, offese verbali, minacce, violenze fisiche, umiliazioni e soprusi, maltrattavano il fratello, sottoponendolo a numerose sofferenze del corpo e della mente, dalle quali ne derivava la morte il 14 aprile 2023". È quanto si legge nel capo di imputazione contestato ai fratelli finiti ai domiciliari per i maltrattamenti e le lesioni personali aggravate inflitte al fratello. Uno residente a Locri e l'altro a Vinci, in provincia di Firenze, i due sono destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare eseguita dai carabinieri. Nel provvedimento di arresto vengono riportate le angherie subite dalla vittima, ex agente della penitenziaria che, in più occasioni, sarebbe stato picchiato dai fratelli "con violenza anche quando si trovava inanimato ed in condizione di incoscienza per l'uso di farmaci ed alcool".