Abusi su 13enne nel riminese, youtuber arrestato per violenza sessuale

L'indagine è condotta dalla Polizia di Stato: il giovane di 21 anni residente in Sicilia sarebbe accusato di aver adescato on line il 13enne con più condotte nel tempo, di averlo manipolato fino a compiere atti sessuali e lo avrebbe anche minacciato di morte, arrivando pure a molestarne e minacciarne la mamma

E' Davide Favaloro, 21 anni, originario del Trapanese, il giovane youtuber arrestato questa mattina per violenza sessuale nei confronti di un 13enne del Riminese per molestie e minacce nei confronti del ragazzino e della mamma. L'indagine è della polizia di Stato, squadra mobile di Rimini, coordinata dal sostituto procuratore Davide Ercolani mentre l'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal gip riminese Manuel Bianchi. La competenza è del Tribunale di Rimini perché è qui che sarebbe accaduto l'episodio più grave nell'estate del 2021, quando Favaloro aveva abusato del 13enne.