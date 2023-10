Meteo, miglioramento sull'Italia e poi nuove perturbazioni

Avremo un inizio settimana diffusamente stabile con un momentaneo rialzo termico. Nei prossimi giorni, però, la pioggia si farà vedere in modo insistente. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi

Le previsioni al Nord

Al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutte le regioni, ma con locali fenomeni solo sulle Alpi occidentali. Al pomeriggio peggiora al Nord-Ovest con piogge sparse su Piemonte e Liguria, variabilità asciutta altrove. In serata e in nottata maltempo sulle regioni di Nord-Ovest con piogge e temporali anche intensi sulla Liguria, fenomeni in spostamento verso est. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali.

Al Centro

Al mattino tempo stabile su tutti i settori con nubi sparse alternate a schiarite. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con qualche addensamento in più sulla Toscana ove non si escludono deboli piogge. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con nuvolosità irregolare in transito. Temperature minime stazionarie e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, locali addensamenti in transito solo sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi ovunque. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità e schiarite. Temperature minime in lieve calo e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.