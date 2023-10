Alto Adige, bimba di due anni e mezzo scappa di notte: ritrovata

Sono stati attimi di terrore quelli vissuti da una coppia di genitori di Sinigo, frazione di Merano, quando ieri sera si sono accorti che la loro bambina di 2 anni e mezzo era sparita dal maso (abitazione rurale tipica del Trentino-Alto Adige, ndr.) in cui vivono. La piccola si era allontanata nel bosco senza che i genitori se ne accorgessero. La chiamata ai soccorsi è arrivata intorno alle 21. Sul posto sono arrivati una cinquantina di soccorritori tra vigili del fuoco di Labers, Maia Bassa, Maia Alta, Avelengo, soccorso alpino di Merano e Lana, carabinieri e sono state impiegate anche le unità dei cani molecolari per cercarla. La piccola è stata trovata, dopo circa un'ora, sana e salva in un vicino bosco. Per festeggiare il lieto fine, i genitori hanno rifocillato con una bevanda calda la piccola e i soccorritori.