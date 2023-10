Brescia, dodicenne investita mentre attraversa sulle strisce: è grave

Economia

Le sanzioni raddoppiano per le soste selvagge e quasi triplicano per chi guida al telefonino: fino a 1.697 euro, 2 mesi senza patente e 10 punti alla prima violazione. La multa per eccesso di velocità, inoltre, supererà i 1.000 euro per chi viola per due volte i limiti in un centro abitato. Stretta però anche sugli autovelox: le nuove regole, spiega il ministro Salvini, vanno verso 'una definizione stringente sulle specifiche tecniche degli apparecchi e sul loro posizionamento'