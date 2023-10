Omicidio a Rimini, trovato il cadavere di una donna in un garage

Il corpo senza vita di una donna è stato ritrovato intorno alle 8.30 di questa mattina, vicino agli ascensori al piano interrato di una palazzina in via del Ciclamino, a Rimini. Sul posto la Polizia di Stato, la Squadra Mobile e la scientifica. Dai primi riscontri sembrerebbe una morte violenta. Si indaga per fare luce su quello che, al momento, sembra un caso di omicidio ma tutte le ipotesi restano aperte. La donna risulta sposata, ma del marito non vi è ancora traccia.