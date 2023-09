Venezia, spunta una statua della Madonna con maschera da sub come provocazione artistica

Lifestyle

Siviglia e Venezia le migliori città europee da scoprire a piedi

Preply, la piattaforma per l’apprendimento delle lingue, ha messo a confronto le 30 città turistiche europee più gettonate per stabilire quali fossero le più facili da scoprire a piedi. In particolare, è stata misurata la distanza e i passi che separano le 5 attrazioni principali di ciascuna destinazione

La città spagnola di Siviglia ottiene il primato del percorso pedonale più breve per raggiungere le 5 attrazioni turistiche principali. In un passeggiata di appena 20 minuti si potrà andare dalla maestosa Piazza di Spagna fino alla cattedrale di Siviglia, passando per il palazzo reale dell’Alcanzar, patrimonio dell’UNESCO, i vicoli del pittoresco quartiere di Santa Cruz e il campanile della torre Giralda