Borse contraffatte in negozio, indagato il sindaco di Portofino

Nella sua tabaccheria si vendevano borse delle più rinomate griffe, ma false. Per questo Matteo Viacava, il sindaco di Portofino, località della Liguria meta del turismo vip, è stato indagato per contraffazione e messa in commercio di merce contraffatta. L'inchiesta della procura di Genova è nata dopo un articolo del Fatto Quotidiano che aveva raccontato come gli accessori taroccati fossero esposti per strada, sotto gli occhi di tutti. Come anticipato da alcuni quotidiani, nel negozio dove si vendevano borse di Hermes, Fendi o Chanel si è presentata Guardia di finanza e nei magazzini ha trovato 90 capi falsi.