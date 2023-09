Sicilia, ancora allerta incendi. Ecco cosa sta succedendo

Ancora emergenza incendi in Sicilia, colpita soprattutto nel Palermitano e nel Messinese. A Cefalù ieri una donna, Maria David, è morta mentre cercava di salvare i suoi cavalli in una stalla circondata dalle fiamme. Sempre a Cefalù, quasi 700 turisti sono stati evacuati dall'hotel Costa Verde, la più grande struttura alberghiera della città che è stata assediata da un incendio. Gli ospiti dell'albergo sono stati portati al palazzetto dello sport e non sono ancora rientrati nella struttura. Un uomo di 68 anni, Salvatore Albano, è morto probabilmente per un malore mentre fuggiva dalla sua casa in fiamme al confine fra Trappeto e Balestrate. A Mazzaforno alcuni turisti ospiti di resort sono stati evacuati via mare. Sempre ieri a Palermo è stato evacuato l'edificio 18 del campus universitario.