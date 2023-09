Verona, Gioia e Nicole: sveglia alle 4:30 per andare a scuola

Gioia e Nicole sono due ragazze di 14 e 15 anni di Monteforte d'Alpone, in provincia di Verona. Per raggiungere la scuola, racconta l'Ansa, si svegliano tutti i giorni alle 4,30 del mattino e fanno tre ore di viaggio sui pulman per raggiungere l’istituto ad indirizzo culturale dove studiano, a Legnago. E’ un sacrificio, ma ne vale la pena.

"La fatica sarà ripagata"

Le due amiche di scuola escono da casa quando ancora fuori fa buio. Accompagnate entrambe dai genitori in auto sino alla stazione dei pullman più vicina, a San Bonifacio. Da qui prendono la corriera delle 6 del mattino. Dopo un’ora hanno la coincidenza con un altro pulman che parte da Cologna Veneta per arrivare a Legnago giusto in orario per la campanella che suona alle 7.45. Un’alzataccia che alle due ragazzine a quanto pare non pesa.

"Lo facciamo per il nostro futuro" dice Gioia all'Ansa. Siamo convinte che sarà una fatica ben ripagata” aggiunge Nicole. Anche tornare a casa richiede molto tempo. “Certi giorni arriviamo alle 15.30 e ci dobbiamo mettere a fare i compiti” spiega Nicole. “Non resta quasi più tempo per fare altro” afferma Gioia, la sua compagna di scuola e di viaggio.