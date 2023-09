Esplode residuato bellico in casa, morto bambino di 10 anni

L'ordigno era stato rinvenuto e portato nell'abitazione dal nonno, anch'egli ricoverato in gravi condizioni nello stesso ospedale in cui è deceduto il nipote. L'esplosione è avvenuta questo pomeriggio a Vivaro, provincia di Pordenone

Tragedia in provincia di Pordenone. E' morto all'ospedale il piccolo di 10 anni di Vivaro che questo pomeriggio era rimasto gravemente ferito nella sua abitazione a causa dell'esplosione di un ordigno bellico rinvenuto e portato a casa dal nonno. A nulla sono valse le cure dei sanitari. Lo stesso parente è tutt'ora ricoverato nello stesso nosocomio in gravi condizioni. Sul posto i Carabinieri di Spilimbergo per le indagini.