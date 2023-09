Battipaglia, uccide la moglie a coltellate: fermato un 38enne

Cronaca

Le chiamate provengono da tutta Italia, spesso sono proprio le vittime a farlo, ma anche familiari, vicini di casa allarmati dalle liti, amici e colleghi, insegnanti ed educatori che hanno bisogno di capire come comportarsi. A rispondere, in 11 lingue, ci sono operatrici specializzate, mediatrici culturali e avvocate. Il numero, promosso nel 2006 dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, è gestito dal 2020 dall'associazione Differenza Donna

Sono in media 150 al giorno le chiamate e i messaggi via chat al 1522, il numero nazionale antiviolenza e antistalking promosso nel 2006 dalla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le Pari Opportunità, gestito dal 2020 da Differenza Donna, associazione con sede operativa in un appartamento di Roma confiscato alla criminalità