Lucca Comics & Games, prezzi degli alloggi fino a 10 volte più alti

Considerando il fine settimana tra il 3 e il 5 novembrel'associazione di consumatori ha rilevato che soggiornare a Lucca e dintorni costa mediamente il 161% in più rispetto al mese precedente. Rincari anche nei trasporti per chi viaggia in autobus

I rincari negli alloggi: volano alberghi e appartamenti su Booking

Con 320 mila biglietti venduti nella scorsa edizione e 57 mila spettatori paganti solo nell’ultima giornata del festival, l’edizione 2023 del Lucca Comics&Games, che si terrà dal 1° al 5 novembre, prevede l’arrivo nella città toscana di centinaia di espositori e appassionati. Considerando il fine settimana tra il 3 e il 5 novembre, Altroconsumo ha rilevato che soggiornare a Lucca e dintorni costa mediamente il 161% in più rispetto al mese precedente. Gli aumenti più consistenti si registrano per appartamenti e case selezionati su Booking (+364%) e alberghi (+269%), mentre per B&B, ostelli e Airbnb i prezzi risultano essere circa il doppio rispetto a ottobre. Per pernottare due notti nella città toscana, in quei giorni, si può arrivare a pagare anche più di 1.700 euro in due

I rincari nei trasporti

Per quanto riguarda i trasporti, i rincari sono più contenuti. Per la maggior parte dei viaggi considerati, il treno ha un prezzo tendenzialmente maggiore dell’autobus, ma la durata del viaggio è in genere più breve. A differenza dell'alloggio, per chi viaggia in treno, non si sono riscontrati particolari aumenti tra il weekend del festival e quello di ottobre. Se invece si sceglie il bus, i rincari variano da destinazione a destinazione: partendo da Genova il viaggio fatto a novembre costa più del doppio di quello fatto a ottobre (74 euro A/R in due a novembre vs. 36 euro a ottobre), mentre per un viaggio in bus da Firenze non c’è nessuna variazione (54 euro).

La spesa media per tutto il week-end

Se si considera il prezzo di viaggio, alloggio e del biglietto d'ingresso al festival, per due notti e due persone, ipotizzando quindi l’acquisto di due abbonamenti da 3 giorni a 65 euro l'uno, bisognerà aggiungere una spesa complessiva di 130 euro. Il costo per l’intero weekend di festival - sottolinea Altroconsumo - dipende quindi sia dalla città di partenza, ma anche dalla soluzione scelta per viaggiare e alloggiare. Per esempio, partendo da Roma la spesa media del weekend può andare da 338 euro a 1.084 euro, mentre da Firenze i costi variano da 298 a 983 euro, ovvero oltre tre volte in più.