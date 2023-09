Meningite scambiata per mal di testa: la perizia su Valeria Fioravanti

Sulla 27enne di Roma morta lo scorso 10 gennaio non sarebbero stati eseguiti per tempo gli esami specifici necessari che avrebbero potuto salvarla. I medici le avevano prescritto il toradol, antinfiammatorio che ha eliminato il dolore e nascosto la meningite

Le diagnosi sbagliate

Il calvario di Valeria Fioravanti è iniziato il giorno di natale. Il 25 dicembre si è recata nel primo dei quattro ospedali in cui ha cercato aiuto: il policlinico Campus Biomedico dove ha mostrato un foruncolo infiammato sotto l’ascella destra. Dopo la rimozione da parte di un chirurgo, viene mandata a casa con due punti. Quattro giorni dopo non si sente bene. Viene ricoverata al policlinico Casalino e i medici le diagnosticano una cefalea che sarebbe stata provocata da un movimento brusco mentre si lavava i capelli. Le hanno prescritto un antinfiammatorio, il toradol. Nel frattempo le sue condizioni si aggravano e il 4 gennaio decide di farsi visitare in un altro ospedale, il San Giovanni Addolorata. Qui avviene il secondo errore: le viene diagnosticata una lombo sciatalgia. Valeria Fioravanti decide di ritornare al San Giovanni due giorni dopo. Il medico che la visita dispone una tac celebrale: meningite acuta in fase conclamata. Viene ricoverata in terapia intensiva allo Spallanzani. Il 7 gennaio è in coma, subisce un’operazione e, tre giorni dopo, muore.