Festival Letteratura di Mantova, tra gli eventi omaggio a Murgia

Il festival, in programma dal 6 al 10 settembre, avrebbe dovuto ospitare la scrittrice scomparsa lo scorso 10 agosto. Per omaggiarla si terrà un incontro tra Marcello Fois, Alessandro Giammei e Bianca Pitzorno

La nota degli organizzatori

“Festivaletteratura era legato a Michela Murgia da una vera e sincera amicizia, fondata sulla reciproca stima – scrive in una nota l’organizzazione –. Nell’ultimo incontro con lei a Roma non solo aveva voluto restasse confermata la sua presenza, ma aveva proposto di aggiungere anche l’Accento dedicato ai BTS. Perché Michela Murgia era così: generosa, partecipe, impegnata, straripante nella sua energia e voglia di fare. Ci siamo dunque interrogati su cosa fare alla luce della sua scomparsa e abbiamo voluto fare tesoro del prezioso suggerimento di Chiara Valerio e immaginare un incontro che guardasse al futuro. La Michela Murgia social e televisiva infatti è stata spesso più conosciuta di quanto non sia stata effettivamente letta la Michela Murgia scrittrice. Abbiamo così deciso di riportare l’attenzione sui suoi libri, sulla sua scrittura, su quanto dunque di lei resta e resterà”.