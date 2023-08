Esplosione in una palazzina a Soldano, una persona tra le macerie

Cronaca

Nel corso della mattinata la nuvolosità tenderà a divenire sempre più consistente sulle regioni di nord-ovest, per poi interessare anche le regioni del Triveneto, Liguria e Romagna. Intanto, quella appena passata è stata una notte di temporali sul Vercellese e sul Novarese, dopo il nubifragio che nel tardo pomeriggio di sabato ha colpito Milano

L'alta pressione sull'Italia tende a diminuire e in mattinata è previsto l'arrivo del ciclone Rea sulle regioni centro-settentrionali, mentre il tempo sarà stabile e soleggiato al sud. Sono le previsioni dell'Aeronautica Militare che indicano al Nord cielo nuvoloso. Nel corso della mattinata la nuvolosità tenderà a divenire sempre più consistente sulle regioni di nord-ovest, per poi interessare anche le regioni del Triveneto, Liguria e Romagna, con piogge a carattere di rovescio e temporale, che localmente risulteranno anche intense

Pioggia e grandine erano accompagnate da venti fino a 100 chilometri l'ora, crolli di alberi e danni ingenti al patrimonio pubblico e privato. Il sindaco di Vercelli Andrea Corsaro ha firmato una ordinanza per vietare l'accesso a tutte le zone verdi, sulle quali verranno effettuate verifiche straordinarie. In città fino a tarda sera ci sono stati problemi alla circolazione. Oggi, domenica, le previsioni meteo sono ancora preoccupanti, e per questo il sindaco raccomanda ai cittadini "la massima prudenza"