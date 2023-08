A Roma il nuovo ambasciatore statunitense in Italia Jack Markell

Mondo

La prossima settimana Vladimir Putin potrebbe annunciare l’arrivo di un nuovo rappresentante di Mosca in Italia: il favorito è Alexei Paramonov, ex console generale di Milano, noto per aver parlato di “conseguenze irreversibili” nel rapporto tra Roma e il suo Paese nel caso in cui fossero state adottate nuove sanzioni. Il probabile nuovo ambasciatore ha ottime referenze anche in Vaticano: fu a lui che Papa Francesco si rivolse per primo dopo lo scoppio della guerra in Ucraina